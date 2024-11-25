Минобороны РФ сообщило об авиаударе по позициям ВСУ в Курской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по украинским подразделениям и военной технике вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

По словам военных, после выполнения задания бомбардировщик вернулся на аэродром вылета.

Минобороны РФ распространило кадры боевой работы экипажа.

По официальным данным, бомбардировщик Су-34 разработан компанией "Сухой" (ОАК), по боевым возможностям его относят к поколению "4++". Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Самолет может нести восемь тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.