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Потери ВСУ за время боев на курском направлении превысили 35,5 тыс. человек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Потери украинской армии за все время боевых действий в Курской области превысили 35,5 тыс. человек, за сутки ВСУ потеряли там более 200 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в том числе Marder производства ФРГ и Bradley производства США, бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - говорится в сообщении.

По информации министерства, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла более 35 510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортер, 1 197 боевых бронированных машин, 1 027 автомобилей, 304 артиллерийских орудия.

В течение суток подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово Курской области.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Рубанщина, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, российская армия за все время боевых действий на курском направлении уничтожила 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77. Также ВСУ потеряли шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина Курская область
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