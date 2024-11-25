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РФ в этом сельхозгоду может экспортировать 55-60 млн т зерна

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) может экспортировать 55-60 млн тонн зерна, прогнозирует вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Валовый сбор зерна составит 130 млн тонн, включая 83 млн тонн пшеницы, это позволит поставить на внешние рынки в текущем сельскохозяйственном сезоне около 55-60 млн тонн зерна", - сообщил Патрушев в интервью изданию "Эксперт".

Как заявил вице-премьер, география экспорта российской сельхозпродукции и продовольствия планомерно расширяется. "Если в 2021 году на долю дружественных стран приходилось 73% от общего объема всех зарубежных поставок, то сегодня на них приходится уже 90%, - сказал он. - Многие ведущие импортеры российской продукции существенно нарастили объем закупок. Так, поставки в Китай в 2023 году выросли в 1,5 раза и достигли $7,6 млрд. Экспорт в Египет увеличился на 11%, до $2,5 млрд, в Индию - на 45%, до $1,1 млрд".

По его словам, в этом году позитивная динамика сохраняется, продолжилось увеличение поставок в Индию, а также Бангладеш, ОАЭ, Вьетнам, Индонезию, Марокко и Нигерию.

Комментируя ситуацию с льготным кредитованием АПК, Патрушев заявил, что оно остается самой востребованной мерой господдержки. "Ежегодно растет число предприятий, воспользовавшихся этим механизмом. Если в 2017 году, когда он только стартовал, охват составлял 5 тыс. заемщиков, то в 2021 году превысил 12 тыс., а в 2023 году достиг почти 16 тыс., - сказал он. - Несмотря на высокую ключевую ставку, нам удалось сохранить льготные ставки для заемщиков. Мы привязали размер ставки для заемщика к ключевой ставке с одновременным снижением субсидирования банков".

Теперь кредиты предоставляются по ставкам от 1% до 12,5% годовых, а также от 1% до 8,3% годовых для малых форм и участников Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы и по отдельным направлениям. Среди них - традиционно селекция и генетика, а также тепличные комплексы в Сибирском и Дальневосточном округах и Калининградской области, а также овцеводческие комплексы на Северном Кавказе.

Дмитрий Патрушев
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