Минсельхоз ждет роста производства продукции АПК в 2024 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз ожидает, что в 2024 году отрасль сохранит положительную динамику развития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщил Росстат, в октябре 2024 года производство сельхозпродукции в России упало на 11,7% в годовом исчислении, за 10 месяцев - на 3,8%.

"Несмотря на крайне сложные погодные условия текущего года, ожидается, что в целом благодаря применению аграриями современных технологий урожай основных сельхозкультур будет не ниже среднемноголетних значений. Объемы производства зерновых, масличных, сахарной свеклы в полной мере обеспечивают внутренний рынок и сохраняют экспортный потенциал по сырью и продукции переработки. По итогам года будет получено около 1,7 млн тонн плодов и ягод, что выше среднего за последние 5 лет", - прогнозирует Минсельхоз.

Урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2022 года - 7,3 млн тонн. Валовый сбор овощей составит 7,4 млн тонн, в том числе 1,6 млн тонн - в закрытом грунте, что станет максимальным показателем в истории страны. Исторические рекорды ожидаются по рису и сое.

В настоящее время аграрии продолжают озимый сев. Прогнозируется, что его общая площадь будет сопоставима с уровнем прошлого года, что создаст хорошую базу под урожай 2025 года.

Минсельхоз также сообщил, что в январе-октябре производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 4,2%, молока - на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет выпуск и другой продукции.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом производство сельхозпродукции выросло на 0,2%.