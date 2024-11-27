Поиск

Минсельхоз ждет роста производства продукции АПК в 2024 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз ожидает, что в 2024 году отрасль сохранит положительную динамику развития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщил Росстат, в октябре 2024 года производство сельхозпродукции в России упало на 11,7% в годовом исчислении, за 10 месяцев - на 3,8%.

"Несмотря на крайне сложные погодные условия текущего года, ожидается, что в целом благодаря применению аграриями современных технологий урожай основных сельхозкультур будет не ниже среднемноголетних значений. Объемы производства зерновых, масличных, сахарной свеклы в полной мере обеспечивают внутренний рынок и сохраняют экспортный потенциал по сырью и продукции переработки. По итогам года будет получено около 1,7 млн тонн плодов и ягод, что выше среднего за последние 5 лет", - прогнозирует Минсельхоз.

Урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2022 года - 7,3 млн тонн. Валовый сбор овощей составит 7,4 млн тонн, в том числе 1,6 млн тонн - в закрытом грунте, что станет максимальным показателем в истории страны. Исторические рекорды ожидаются по рису и сое.

В настоящее время аграрии продолжают озимый сев. Прогнозируется, что его общая площадь будет сопоставима с уровнем прошлого года, что создаст хорошую базу под урожай 2025 года.

Минсельхоз также сообщил, что в январе-октябре производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 4,2%, молока - на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет выпуск и другой продукции.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом производство сельхозпродукции выросло на 0,2%.

Росстат Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 27 ноября

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Рубль подорожал на новости о решении ЦБ ограничить покупку валюты

В аэропортах Москвы и Оренбургской области начнется эксперимент по регистрации иностранцев

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Авария на ЛЭП оставила Энергодар без электричества

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });