Банкротство бывших владельцев "ВИМ-Авиа" Мурсекаевых продлено на шесть месяцев

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 20 ноября по ходатайству финансового управляющего продлил на шесть месяцев процедуру банкротства бывших владельцев "ВИМ-Авиа" Рашида и Светланы Мурсекаевых.

Как сказано в определении на сайте суда, "при отсутствии ходатайства финансового управляющего о завершении реализации имущества гражданина срок ее проведения считается продленным на шесть месяцев автоматически. Заседание по вопросу завершения процедуры банкротства будет назначено после поступления соответствующего ходатайства управляющего".

Арбитражный суд Москвы признал Мурсекаевых банкротами и открыл в отношении них процедуру реализации имущества 18 мая 2021 года по заявлению их бывшей компании, которая ранее также обанкротилась.

В реестр кредиторов Мурсекаева были включены требования "ВИМ-Авиа" в размере 14,6 млн рублей, Мурсекаевой - 31,5 млн рублей. Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Мурсекаевы обжаловали свое банкротство. Девятый арбитражный апелляционный суд 6 сентября 2021 года оставил решение о банкротстве в силе. Не согласившись с этим, они подали кассационную жалобу, которая 11 января 2022 года была отклонена.

Кредиторы подали в Арбитражный суд Москвы требования к Мурсекаевым на 5,1 млрд рублей.

В частности, они потребовали возвратить долг ООО "РНГО" (более 2 млрд рублей), ООО "Правовой центр "Паритет" (1,2 млрд рублей), ПАО "Русал Братск" (более 1 млрд рублей), Абсолют банку (800 млн рублей) и банку "Зенит" (47,9 млн рублей).

Суд 14 октября 2021 года включил в реестр 47,9 млн рублей задолженности банку "Зенит" (в том числе 46 млн рублей основного долга), 19 октября - требование ПАО "Русал Братск" в размере 1 млрд 13,8 млн рублей, 9 ноября - 800 млн рублей долга Абсолют банку и 7 декабря требование ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз" (ДКС, структура одноименного аэропорта) на 300 млн рублей.

14 декабря 2021 года суд признал обоснованным требование ООО "РНГО" к Мурсекаевым на сумму 2 млрд 27,7 млн рублей (в том числе 2 млрд рублей основного долга) и включил эту сумму в реестр кредиторов должников. 19 апреля 2022 года там же оказалось требование ООО "Правовой Центр "Паритет" в размере 1,2 млрд рублей, 19 июля апелляция оставила это в силе, но кассационный суд 22 ноября 2022 года отменил данное решение и отправил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении суд первой инстанции в июне 2023 года включил в реестр 964,5 млн рублей, а апелляционный суд 20 сентября того же года отменил это решение и отказал во включении в реестр всего долга.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" была создана в 2002 году. Она выполняла регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Компания прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем, заявление о банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, процедура наблюдения введена 19 февраля 2018 года, конкурсное производство открыто 26 сентября 2018 года.

Правоохранительные органы считают, что в банкротстве компании виновны Мурсекаевы, генеральный директор Александр Кочнев, финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Генпрокуратура сообщала, что в период 2015-2017 годов эти менеджеры закупали топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм. В результате, согласно обвинительному заключению, авиакомпании был нанесен ущерб на сумму 674,5 млн рублей. Кроме того, по информации Генпрокуратуры, в 2016 году Мурсекаев и другие фигуранты дела похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов.

Следственный комитет (СКР), в свою очередь, заявлял, что "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды". Руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации, считают следователи.

"В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Рашид Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании составили более 2,5 млрд рублей", - сообщала ранее представитель СКР Светлана Петренко.

Кочнев и Пантелеева были признаны виновными в июне 2021 года: первый - в злоупотреблении полномочиями, незаконном получении кредита, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях (ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 176, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК); вторая - в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в незаконном получении кредита (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК). Они вины не признали.

Мещанский суд Москвы приговорил Кочнева к трем годам восьми месяцам колонии со штрафом в 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в организациях, сроком на два года. Пантелеевой назначено три года шесть месяцев колонии общего режима без штрафа, но с запретом на управленческую деятельность на два года. Они были освобождены в связи с фактическим отбытием наказания во время следствия.

Мурсекаевы и Калашникова арестованы заочно и находятся в розыске.