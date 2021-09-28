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Бывших владельцев и руководство "ВИМ-Авиа" хотят привлечь к ответственности по ее долгам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий авиакомпании "ВИМ-Авиа", признанной банкротом, намерен просить суд привлечь ее бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, следует из материалов на портале Федресурс.

В числе этих лиц экс-совладельцы "ВИМ-Авиа" супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы, их дочь и зять Анна и Николай Амбросовы, а также занимавшие в разное время должность гендиректора авиакомпании Андрей Лайко, Всеволод Кусов, Вячеслав Кононенко и Александр Кочнев, бывший главбух Екатерина Пантелеева и бывший замгендиректора - финансовый директор Алевтина Калашникова.

В числе потенциальных субсидиарных ответчиков также подконтрольные Мурсекаеву ООО "Технополис" (занималось продажей авиатоплива), компании City Leasing DAC и Fastway Leasing DAC (обе зарегистрированы в Ирландии).

Конкурсный управляющий полагает, что "имеется достаточное количество оснований для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности" по обязательствам авиакомпании.

Созданная в 2002 году авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила летать в 2017 году из-за финансовых проблем. Заявление о ее банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, наблюдение введено 19 февраля 2018 года, конкурсное производство - 26 сентября 2018 года.

Правоохранительные органы считают, что Мурсекаевы, Кочнев, Калашникова и Пантелеева виновны в банкротстве компании.

Генпрокуратура сообщала, что в период 2015-2017 годов они закупали топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм. В результате, согласно обвинительному заключению, авиакомпании был нанесен ущерб на сумму 674,5 млн рублей. Кроме того, по информации Генпрокуратуры, в 2016 году Мурсекаев и другие фигуранты дела похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов.

Следственный комитет, в свою очередь, заявлял, что "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды". Руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации, считают следователи.

"В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Рашид Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании составили более 2,5 млрд рублей", - сообщала ранее представитель СКР Светлана Петренко.

Кочнев и Пантелеева признаны судом виновными в июне 2021 года. Первый - в злоупотреблении полномочиями, незаконном получении кредита, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях (ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 176, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК). Вторая - в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в незаконном получении кредита (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК). Они вину не признали, получили реальные сроки, но были освобождены в связи с фактическим отбытием наказания во время следствия.

Мурсекаевы и Калашникова сейчас арестованы заочно и находятся в розыске.

Арбитражный суд Москвы признал Мурсекаевых банкротами и открыл в отношении них процедуру реализации имущества. В реестр кредиторов Мурсекаева включены требования "ВИМ-Авиа" в размере 14,6 млн рублей, Мурсекаевой - 31,5 млн рублей.

Александр Кочнев ВИМ-АВИА Светлана Мурсекаева Рашид Мурсекав Андрей Лайко

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