ВСК и "АльфаСтрахование" включены в британский санкционный список

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против двух крупных российских страховщиков.

С 25 ноября в санкционном списке находятся ВСК и "АльфаСтрахование", сообщило британское правительство.

"АльфаСтрахование" с декабря прошлого года находится под блокирующими санкциями Евросоюза, ВСК до сих пор не входила в санкционные списки ключевых юрисдикций.

"До сих пор санкции против компании ВСК не вводились ни Великобританией, ни Европой", - сообщили "Интерфаксу" в компании "Страховой дом ВСК".

"Наблюдая в последние годы за внесением ряда крупнейших страховщиков в санкционный список, мы понимали, что сценарий включения в него ВСК как одной из системообразующих компаний сектора является вполне возможным - поэтому заранее проработали все необходимые меры реагирования, для этого у нас было вполне достаточно времени, - пояснили агентству в ВСК. - Поэтому наличие ограничений никоим образом не отразится на финансовой устойчивости и кредитоспособности группы ВСК и "Страхового дома ВСК". Все резервы компании размещены в надежных активах на территории страны. Мы обладаем значительным объемом рублевой и валютной ликвидности, а достаточность капитала превышает требуемые нормативы Банка России. Исполнение всех обязательств по перестрахованию гарантировано со стороны Российской национальной перестраховочной компании".

Все компании группы ВСК "продолжают работать в штатном режиме и осуществлять операции по заключению и урегулированию страховых случаев. Наши продукты и сервисы доступны в полном объеме, офисы работают по своему обычному графику", добавили также в компании.