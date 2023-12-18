"АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

В это обновление, в частности, попали группа "АльфаСтрахование", Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, АО "Коломенский завод", ОДК-Сатурн, ПАО "ВАСО", ПАО "Туполев", ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности ("Информзащита", "Инфотекс", "Бизон").

Под санкциями отныне находится ОЭЗ "Алабуга" и ряд ее резидентов.

Также в список включено московское ООО "Маяк" - эта компания, как сказано в обосновании введения санкций, осуществляла "параллельный импорт" товаров без согласия компаний-производителей, что является нарушением ограничительных мер Евросоюза.

Еще один новый фигурант санкционного списка ЕС - Рустем Сультеев, который в документе ЕС назван председателем совета директоров "ТАИФа", совладельцем "СИБУРа" и банка "Аверс".

Как сообщалось, в 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц.