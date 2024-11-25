В РФ изменят правила отбора гостиничных проектов для льготного кредитования

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ изменит правила отбора гостиничных проектов для льготного кредитования перед следующим этапом отбора, который начнется после 10 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

О новых правилах отбора рассказал на заседании правительственной комиссии, посвященном подведению итогов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2021-2024 годах, глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, новый отбор по программе льготного кредитования будет объявлен после 10 декабря, а критерии для инвесторов изменятся.

"Например, в каждой гостинице, которая будет поддержана по программе льготного кредитования, не менее 5% от всех номеров должны быть предусмотрены для семей с детьми. Также изменения коснутся отелей, расположенных вдоль автомобильных туристических маршрутов. Предлагаем дать возможность строить две и более гостиницы в составе единого инвестпроекта, если их номерной фонд от 120 номеров, и они расположены вдоль автомобильных турмаршрутов. В том числе в многофункциональных зонах дорожного сервиса лимит в программе будет тысяча номеров. Также предлагаем снизить критерии к номерному фонду и площади отелей, если они создаются в рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия", - цитирует его пресс-служба.

В декабре 2024 года, по словам министра, будет объявлен и конкурс проектов по программе создания модульных гостиниц. На ее реализацию на 2025-2027 годы в бюджете предусмотрено 15 млрд рублей.

"Конкурс объявим в декабре, сразу на три года. Планируем предусмотреть лимиты по четырем категориям. В приоритете будут проекты в новых регионах, туристических ОЭЗ, на территориях особо охраняемых природных территорий и вблизи автомобильных турмаршрутов. После распределения по этим категориям проведем общий отбор. Предпочтение будем отдавать регионам, которые исполнили обязательства по текущему этапу программы. С учетом опыта реализации программы усилим критерии отбора по земельным участкам. Теперь они должны быть готовы на момент подачи заявки", - отметил Решетников.

Глава Минэкономразвития призвал руководителей субъектов РФ активнее использовать налоговые преференции на региональном уровне.

"На федеральном уровне существенный импульс развитию гостиничной инфраструктуры дает продление нулевого НДС до 2030 года. Призываем и вас на своем уровне поддерживать налоговыми льготами инвестиции в гостиничный сектор. Сейчас, как правило, новые объекты облагаются по максимальной ставке. Только в 20 субъектах действуют налоговые преференции", - подчеркнул он.

В состав обновленного нацпроекта "Туризм и гостеприимство" войдут пять федеральных проектов: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения", "Пять морей и озеро Байкал", "Туристическая привлекательность страны", "Кадры для туризма" и "Производство отечественной продукции для туристической индустрии".