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Бывший предправления Татфондбанка Мусин осужден по второму делу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани вынес еще один приговор бывшему председателю правления Татфондбанка, бывшему депутату Госсовета Татарстана Роберту Мусину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

"Мусин признан виновным в злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Судом ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

С учетом первого приговора окончательное наказание составило 12,5 года лишения свободы.

Следствие и суд установили, что в 2015-2016 годы по указанию председателя правления банка были выданы кредиты юридическим лицам, а в дальнейшем осуществлен вывод залогового обеспечения и ликвидных активов финучреждения. Ущерб, причиненный Татфондбанку, превысил 26,7 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам Агентства страхования вкладов.

В сентябре 2021 года, Вахитовский районный суд Казани приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима по обвинению в шести эпизодах злоупотребления полномочиями и лишил бывшего банкира госнаград. Гражданский иск АСВ к Мусину на 50 млрд рублей суд удовлетворил частично - на 23,3 млрд рублей.

По информации суда, в период с 2013 по 2016 год Мусин, выполняя организационно-распорядительные функции в ПАО "Татфондбанк", злоупотреблял своими полномочиями, что привело к невозвращению банку выданных кредитов на общую сумму свыше 17 млрд рублей, а также незаконному выводу залогового обеспечения на сумму около 5 млрд рублей и повлекло отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности и признание банка банкротом.

В ноябре 2022 года Верховный суд Татарстана сократил срок заключения Мусину с 12 до 11 лет. Впоследствии это решение было обжаловано в кассационной инстанции, но судебные решения были оставлены без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.

Татфондбанк лишился лицензии в марте 2017 года и в апреле того же года был признан банкротом. В июле 2018 года суд признал банкротом и самого Мусина.

Верховный суд Татарстана АСВ Татарстан Татфондбанк СКР Роберт Мусин Вахитовский суд
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