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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет
Бывший председатель правления ПАО "Татфондбанк" Роберт Мусин в Советском районном суде
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана по апелляции бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина сократил ему на год срок лишения свободы по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Судебная коллегия определила приговор Вахитовского районного суда в отношении Мусина изменить. (...) Окончательно определить Мусину наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях (...) сроком на три года с лишением госнаград", - сказал судья.

Защита Мусина будет обжаловать это решение в кассационной инстанции.

В сентябре 2021 года Вахитовский районный суд Казани приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима по обвинению в шести эпизодах злоупотребления полномочиями и лишил бывшего банкира госнаград. Гражданский иск АСВ к Мусину на 50 млрд рублей суд удовлетворил частично - на 23,3 млрд рублей.

Сейчас в Вахитовском суде находится на рассмотрении еще одно уголовное дело в отношении Мусина - о причинении Татфондбанку ущерба на 26,7 млрд рублей. Оно было возбуждено на основе материалов АСВ, действия экс-банкира квалифицированы как злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК).

По версии следствия, в 2015-2016 годах по указанию Мусина Татфондбанком были выданы кредиты 35 юридическим лицам, а в дальнейшем был осуществлен вывод залогового обеспечения и ликвидных активов банка.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. Мусин был арестован в тот же день, впоследствии его перевели под домашний арест. В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.

Татфондбанк Верховный суд Татарстана Вахитовский суд Роберт Мусин
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