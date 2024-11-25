Суд признал недействительной регистрацию СМИ сайта газеты "Собеседник"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительной регистрацию СМИ сайта газеты "Собеседник" (признана в РФ иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Регистрация средства массовой информации - электронного периодического издания "www.sobesednik.ru" (...) признана недействительной", - сообщили в пресс-службе в пресс-службе суда.

Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил исковые требования Роскомнадзора к ООО "Собеседник-Медиа", уточнили в суде.

Минюст РФ в сентябре 2024 года внес "Собеседник-Медиа" в реестр иноагентов. После этого редакция объявила о прекращении выпуска газеты. Доступ к электронным ресурсам издания в РФ в настоящее время ограничен.