Минюст включил в список иноагентов "Собеседник-Медиа"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранным агентом издание "Собеседник-Медиа", а также пять физических лиц, сообщил сайт ведомства.

По данным министерства, ООО "Собеседник-Медиа" распространяло недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии. Издание также выступало против СВО и участвовало в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, сказано в сообщении.

Также в перечень включены бывшая депутат совета Семилукского района Воронежской области Нина Беляева, лидер тульского "Яблока" Владимир Дорохов, музыкант Михаил Ежов, общественный деятель Ярослав Распутин и соратник Алексея Навального Олег Степанов.

По данным Минюста, все они, кроме Дорохова, сейчас живут за границей. Всем пятерым вменяется распространение фейков о политике и решениях российских властей.

Кроме того, Дорохов распространял недостоверную информацию о российской избирательной системе, выступал против СВО и получал деньги от иностранного источника, сообщило ведомство.

Нине Беляевой вменяют выступления против СВО, участие в распространении контента иноагентом, участие в организации, признанной нежелательной в России.

Ежов выступал против СВО и участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, указал Минюст.

По данным ведомства, Распутин выступал против СВО, но поддерживал организации, признанные российским судом экстремистскими и участвовал в распространении контента иноагентов.

Олег Степанов участвовал в распространении контента иноагентов, а также участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. "Распространял сообщения и материалы издания, включенного в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.