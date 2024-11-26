Бортников обвинил западные спецслужбы во вмешательстве в дела Грузии и Молдавии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников заявил о расширении подрывной деятельности западных спецслужб на постсоветском пространстве, в том числе в ситуации с выборами в Молдавии и в Грузии. Он заявил об этом на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"В рамках реализации агрессивной политики Североатлантического альянса, на постсоветском пространстве расширяется подрывная деятельность западных спецслужб, дипломатических ведомств и подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ, - сказал Бортников. - Совсем недавно их (западных спецслужб) согласованными усилиями были буквально "продавлены" выгодные Западу результаты голосования на президентских выборах в Молдавии, предприняты попытки проведения очередной "цветной революции" в Грузии".

По его словам, беспокойство вызывают нарастающие усилия западных спецслужб "по будированию националистических и ксенофобских настроений в странах СНГ, искажению общей истории, политизации проблемы миграции".

Директор ФСБ отметил, что НАТО "закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Чёрном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию.".

"Отдельные страны НАТО активно "подливают масла в огонь", накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ", - сказал Бортников.

"Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряженности, тут же предлагают свои "услуги" по урегулированию ситуации, в первую очередь, через открытие военных баз, направление советников, предоставление военно-технической помощи и подготовку кадров для "силового блока". Таким образом они обеспечивают себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы на пространстве СНГ и в сопредельных странах", - заявил он.