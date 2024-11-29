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В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в румынские выборы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали беспочвенными и голословными обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в Румынии.

В РоссииПрезидент РФ сказал о невмешательстве в дела других стран на официальном уровнеЧитать подробнее

"Российская сторона не вмешивалась в электоральные процессы в Румынии, и мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы других стран, в частности, в Румынии. Не собираемся этого делать и сейчас", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенны, голословны, и, скорее, это такая манера подражания основному тренду, который в коллективном Западе на этот счет существует", - добавил он.

По словам Пескова, если что-то случилось, то в первую очередь надо сначала обвинить Россию.

В первом туре президентских выборов в Румынии 22,94% голосов неожиданно набрал независимый кандидат крайне правых взглядов Кэлин Джорджеску. Также во второй тур прошла лидер "Союза спасения румын" Елена Ласкони с 19,18% голосов. Второй тур назначен на 8 декабря.

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал от Национального избирательного бюро пересчитать голоса в первом туре, чтобы исключить подозрения в мошенничестве. В этот же день Постоянное избирательное управление Румынии направило в прокуратуру и Налоговую администрацию страны запросы о проверке Джорджеску. По данным управления, кандидат не раскрыл информацию о поступлениях и расходах в период избирательной кампании. Также Джорджеску подозревают в распространении агитации без указания того, что она содержит в себе информацию к выборам, также речь идет и о возможных незаконных выплатах людям, формирующим общественное мнение.

Верховный оборонный совет страны заявил, что Румыния стала целью для враждебных действий государственных и негосударственных акторов, в частности, России.

Джорджеску вел предвыборную кампанию в основном в соцсетях, где его видеоролики набирали по сотне миллионов просмотров. К кампании также были привлечены влиятельные блогеры, которые копировали и распространяли его сообщения.

Дмитрий Песков Запад Румыния Кэлин Джорджеску
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