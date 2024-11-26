Медведев заявил, что передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - гроза передачи ядерного оружия Украине может рассматриваться как подготовка к конфликту с Россией, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал возможность передачи Украине ядерного оружия, которую обсуждают американские политики и журналисты.

"Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания", - подчеркнул Медведев.