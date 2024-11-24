Песков назвал обновленную ядерную доктрину РФ сигналом провокаторам в конфликте на Украине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Обновленная ядерная доктрина РФ стала сигналом уходящей администрации США, которая идет по пути провоцирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется, в первую очередь, уходящей администрацией в Вашингтоне", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

По словам Пескова, "это приходится делать постоянно, потому что они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта".

Так представитель Кремля ответил на вопрос, можно ли считать обновленную доктрину сигналом для администрации Байдена.