Грамота.ру назвала "вайб" словом года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Портал Грамота.ру назвал слово года в России - им стало слово "вайб".

Как сообщает пресс-служба портала, за звание боролись 11 слов. Более 400 экспертов-филологов из разных городов России оценивали слова из шорт-листа.

Уступили "вайбу" (256 голосов) "скуф" (229 голосов) и "прилёт" (124 голоса).

"На экспертном голосовании развернулась нешуточная борьба, но тройка лидеров определилась сразу. Это были "прилёт", "скуф" и "вайб": зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда. Мы следили за голосованием в режиме реального времени, подсчитывая промежуточные итоги четыре раза в день. Сначала кандидаты шли с минимальным отрывом в один-два голоса, короткое время лидировал "скуф", но уже через сутки голосования "вайб" вырвался вперед и больше позиций не сдал. Вместе с рабочей группой проекта — лингвистами Грамоты мы болели за наших кандидатов как за настоящих спортсменов и рады, что россияне выбрали надежду", - сказал руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко.

Исследователи отмечают, что "вайб" — это очень интересное с лингвистической точки зрения слово: может показаться, что оно уже давно в обиходе, но его нет в словарях.

Также Грамота назвала слова года в разных профессиональных сферах:

маркетплейс — "Экономика и финансы",

промпт — "Информационные технологии",

микроРНК — "Медицина и здоровье",

подкаст — "Культура и развлечения".

Партнерами исследования "Слово года" по версии Грамоты выступили СКАН-Интерфакс, компания "Хабр" и портал "Культура.РФ".