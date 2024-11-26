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Грамота.ру назвала "вайб" словом года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Портал Грамота.ру назвал слово года в России - им стало слово "вайб".

Как сообщает пресс-служба портала, за звание боролись 11 слов. Более 400 экспертов-филологов из разных городов России оценивали слова из шорт-листа.

Уступили "вайбу" (256 голосов) "скуф" (229 голосов) и "прилёт" (124 голоса).

"На экспертном голосовании развернулась нешуточная борьба, но тройка лидеров определилась сразу. Это были "прилёт", "скуф" и "вайб": зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда. Мы следили за голосованием в режиме реального времени, подсчитывая промежуточные итоги четыре раза в день. Сначала кандидаты шли с минимальным отрывом в один-два голоса, короткое время лидировал "скуф", но уже через сутки голосования "вайб" вырвался вперед и больше позиций не сдал. Вместе с рабочей группой проекта — лингвистами Грамоты мы болели за наших кандидатов как за настоящих спортсменов и рады, что россияне выбрали надежду", - сказал руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко.

Исследователи отмечают, что "вайб" — это очень интересное с лингвистической точки зрения слово: может показаться, что оно уже давно в обиходе, но его нет в словарях.

Также Грамота назвала слова года в разных профессиональных сферах:
маркетплейс — "Экономика и финансы",
промпт — "Информационные технологии",
микроРНК — "Медицина и здоровье",
подкаст — "Культура и развлечения".

Партнерами исследования "Слово года" по версии Грамоты выступили СКАН-Интерфакс, компания "Хабр" и портал "Культура.РФ".

Грамота.ру Грамота
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