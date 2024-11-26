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Грамота.ру признала "маркетплейс" словом года в экономике

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Словом года в номинации "Экономика и финансы" по версии портала "Грамота.ру" стал "маркетплейс".

В этом году портал "Грамота.ру" впервые выбрал слово года в экономике. Ближайшим конкурентом "маркетплейса" оказалось слово "флоатер".

В пользу широкой востребованности маркетплейса как явления говорят и следующие факты из открытых источников:

На рынке труда появилось более 6 тысяч вакансий, среди которых менеджеры маркетплейсов, аналитики маркетплейсов, дизайнеры и контент-менеджеры карточек товаров. По данным аналитиков, к концу 2024 года количество активных селлеров на маркетплейсах достигнет 700 тысяч. Эксперты отмечают, что маркетплейсы – это "передний край" цифровой экономики, поэтому за ними – будущее.

Шорт-лист в каждой номинации был составлен на основе первичных опросов и анализа специализированных СМИ в системе мониторинга СКАН-Интерфакс. На завершающем этапе профессиональные эксперты оценивали слова из шорт-листов по трем критериям:

— актуальность явления в среде специалистов в 2024 году;

— значимость явления для отрасли;

— потенциал развития в ближайшие годы как показатель вектора развития самой области.

Голоса в рейтинговом голосовании распределились среди 7 слов-номинантов следующим образом:

маркетплейс – 66, флоатер – 64, самозанятый – 55, блокчейн – 52, онлайн-банкинг – 51, мемкоин – 39, кликер – 36.

Информационным партнером номинации "Экономика и финансы" выступило информационное агентство "Интерфакс". Партнерами исследования "Слово года" по версии "Грамоты" выступили СКАН-Интерфакс, компания "Хабр" и портал "Культура.РФ".

Грамота.ру
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