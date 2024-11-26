Журналистка осуждена в Чите за сотрудничество с иностранной организацией

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд признал журналистку из Читы виновной в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией.

Ника Новак приговорена к четырем годам колонии общего режима, сообщили в суде.

Она признана виновной по ст.275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Новак была арестована в декабре 2023 года.

Расследованием уголовного дела занималось УФСБ России по Забайкальскому краю.

Как установлено следствием и судом, журналистка на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем иностранного СМИ, по заданиям которого за денежное вознаграждение она оказывала содействие в подготовке недостоверных материалов, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и органы государственной власти. Действия Новак были направлены на причинение репутационного вреда РФ и дестабилизацию общественно-политической обстановки в период проведения СВО.