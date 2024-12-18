В Петербурге арестован подозреваемый в планах продать ЦРУ документы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский суд арестовал до 16 февраля Ивана Карташова, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК), сообщила пресс-служба судов города.

По версии следствия, подозреваемый из политических соображений "инициативно обратился к гражданину РФ с просьбой о содействии в установлении контакта с сотрудниками иностранных спецслужб" ради "продажи документации закрытого характера, а также комплексов БПЛА".

"Задокументированы обстоятельства установления и поддержания фигурантом отношений с представителем ЦРУ США по электронной почте и с использованием интернет-мессенджера. В ходе общения подозреваемый обозначил цель своего сотрудничества с ЦРУ, направленную на смену политического режима в РФ", - сообщает пресс-служба, отмечая, что это было установлено в ходе следственного эксперимента.

По данным следствия, Карташов отправил представителю ЦРУ электронные файлы.

Подозреваемого задержали 17 декабря.