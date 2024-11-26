Поиск

Число погибших при обстреле автобуса в Новой Каховке увеличилось до четырех

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о четвертом погибшем в результате обстрела автобуса в Новой Каховке.

"Трагедия унесла жизни четверых наших земляков, еще семь человек получили ранения", - написал Сальдо во вторник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что устанавливаются личности погибших, их семьям окажут поддержку.

В телеграм-канале Минздрава области сообщается, что число пострадавших после обстрела автобуса возросло до 13 человек. После стабилизации состояния пациентов медики оценят необходимость их отправки на лечение в соседние регионы, добавили в ведомстве.

Об обстреле автобуса "Интерфаксу" ранее сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. По его информации, погибли три человека, семеро пострадали.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Новая Каховка Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ готовят ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

Журналистка осуждена в Чите за сотрудничество с иностранной организацией

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%

Военная операция на Украине

Три человека погибли при обстреле автобуса в Новой Каховке

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Госдума ужесточила ответственность за утечки персональных данных

Госдума ужесточила ответственность за утечки персональных данных

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });