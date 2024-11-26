Число погибших при обстреле автобуса в Новой Каховке увеличилось до четырех

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о четвертом погибшем в результате обстрела автобуса в Новой Каховке.

"Трагедия унесла жизни четверых наших земляков, еще семь человек получили ранения", - написал Сальдо во вторник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что устанавливаются личности погибших, их семьям окажут поддержку.

В телеграм-канале Минздрава области сообщается, что число пострадавших после обстрела автобуса возросло до 13 человек. После стабилизации состояния пациентов медики оценят необходимость их отправки на лечение в соседние регионы, добавили в ведомстве.

Об обстреле автобуса "Интерфаксу" ранее сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. По его информации, погибли три человека, семеро пострадали.