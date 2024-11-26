Дрон попал в машину главы Новокаховского городского округа, никто не пострадал

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили с помощью дронов покушение на руководство Новокаховского городского округа (Херсонская область), сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации", - сообщает телеграм-канал администрации.

Удар нанесен и по автомобилю замглавы Новокаховской администрации Максима Новака. Машины получили повреждения, но никто не пострадал, отметили в администрации.

Ранее во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке из 120-мм минометов, погибли четыре человека.