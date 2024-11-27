Лавров считает, что конфликт на Украине очень далек от урегулирования

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса на Украине в обозримой перспективе.

"Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса. Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения. Чтобы приблизиться к этой иллюзорной цели, они готовы на многое", - сказал министр в интервью "Российской газете".

Лавров подчеркнул, что "эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны". "Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы", добавил он.

Глава МИД напомнил, что президент РФ Владимир Путин 21 ноября "четко обозначил, как Россия будет реагировать на такого рода шаги".

"Уверен, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре России понесут заслуженное наказание. Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции", - заверил Лавров.

"Если перефразировать высказывание президента РФ Путина, мы готовы к любому развитию событий, но всегда предпочитаем решать спорные вопросы мирными средствами. В том, что касается Украины, следует устранить первопричины конфликта", - сказал он.

Министр уточнил, что к этим первопричинам относятся "создание долговременных угроз безопасности России на западном направлении, включая расширение НАТО на восток, а также систематические нарушения киевским режимом прав русских и людей, ассоциирующих себя с русской и российской культурой, православной верой".

"Необходимым элементом политического урегулирования конфликта должна стать демилитаризация и денацификация, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса подконтрольных киевскому режиму территорий. Разумеется, условием любых договоренностей будет признание политико-территориальных реалий, закрепленных в Конституции России", - подчеркнул глава МИД РФ.