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Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Ожидаемое прекращение огня между Израилем и "Хезболлой", Байден запросил $24 млрд на помощь Киеву и пополнение арсеналов, Лавров не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Кабмин Израиля одобрил план перемирия с "Хезболлой". В ливанском шиитском движении заявили, что тщательно изучают соглашение. Президент США Джо Байден заявил, что стороны прекратят огонь рано утром в среду. Как рассчитывают в Вашингтоне, договоренности будут бессрочными.

- Сергей Лавров считает, что конфликт на Украине очень далек от политико-дипломатического урегулирования. "Эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны", - подчеркнул глава МИД РФ. "Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы", - добавил он.

- Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на связанные с Украиной расходы. Запрос предусматривает выделение $8 млрд в рамках так называемой инициативы содействия безопасности Украины и $16 млрд - на пополнение американских оружейных складов.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 22 беспилотников ВСУ над Ростовской, Белгородской, Курской, Смоленской, Брянской и Воронежской областями.

- Будущий и действующий президенты США Дональд Трамп и Джо Байден подписали соглашение, позволяющее начать передачу власти. Оно среди прочего открывает доступ команде Трампа к ключевым брифингам и мероприятиям переходного периода.

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