Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 22 дронов ВСУ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили в ночь на среду 22 беспилотника ВСУ над Ростовской, Белгородской, Курской, Смоленской, Брянской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 10 БПЛА - над территорией Ростовской области, семь - над территорией Белгородской, два - над территорией Воронежской и по одному - над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.