Курган остался без воды из-за аварии на очистных сооружениях

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Авария произошла на Арбинских очистных сооружениях утром в среду в Кургане, специалисты планируют устранить ее в течение дня, сообщает ресурсоснабжающая организация АО "Водный Союз".

"Сегодня утром на Арбинских очистных сооружениях водопровода произошла аварийная ситуация: лопнула прокладка на задвижке большого диаметра. Для ее устранения необходимо произвести земляные работы (...) Сегодня в течение дня мы планируем закончить ремонтные работы и возобновить водоснабжение", - говорится в сообщении.

В аварийных работах задействованы 20 специалистов, 5 единиц спецтехники.

В прокуратуре Курганской области "Интерфаксу" уточнили, что без воды остался весь Курган.

Надзорное ведомство в своем телеграм-канале сообщает, что начало проверку в связи отключением горячего и холодного водоснабжения из-за аварии в Кургане.

Администрация города добавляет, что школы в среду будут работать в дистанционном режиме, детские сады не работают.

Ранее сообщалось, что очистные сооружения водопровода "Арбинка" являются основным источником водоснабжения Кургана и ряда пригородов. АО "Водный Союз" с 2023 года ведет реконструкцию сооружений. Планируется, что специалисты компании построят цех деманганации (удаления марганца из природной воды) и приведут к нормативным показателям существующие на сооружениях сети и оборудование.