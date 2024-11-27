Вода начала поступать в Курган после ликвидации аварии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Устранена авария, оставившая Курган без воды, сообщает ресурсоснабжающая организация АО "Водный Союз" в среду.

"После устранения аварийной ситуации "Водный Союз" начал подавать воду в город", - сообщается в телеграм-канале компании.

Как сообщалось, утром 27 ноября на Арбинских очистных сооружениях водопровода произошла аварийная ситуация: лопнула прокладка на задвижке большого диаметра. В результате Курган остался без воды, не работают детсады, школы переведены на дистант. Прокуратура организовала проверку.

Очистные сооружения водопровода "Арбинка" являются основным источником водоснабжения Кургана и ряда пригородов. АО "Водный Союз" с 2023 года ведет реконструкцию сооружений. В ходе реконструкции планируется, что специалисты компании построят цех деманганации (удаления марганца из природной воды) и приведут к нормативным показателями существующие на сооружениях сети и оборудование.