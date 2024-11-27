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В Благовещенске введен режим ЧС из-за рекордного снегопада

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации после мощного снегопада, сообщает в среду администрация города.

"Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями "бури столетия". ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно. Водителей призывают не парковать авто в заездных карманах и вдоль обочин - это затрудняет работу спецмашин", - говорится в сообщении.

Школы переведены на дистанционное обучение до пятницы включительно. Работодатели могут сами принимать решение о сокращении рабочего дня или введении дистанционного формата.

Накануне сообщалось, что в Благовещенске с приходом снежного циклона был побит рекорд 97-летней давности. За ночь 26 ноября в городе выпало 89% месячной нормы осадков.

Благовещенск
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