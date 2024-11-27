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Что произошло за день: среда, 27 ноября

Курс доллара - 108 рублей, новый исторический минимум безработицы в РФ, лишение аккредитации двух журналистов из Германии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 ноября на 2,95 рубля, до 108,0104 руб., и увеличил курс евро на 2,6004 рубля, до 113,0947 руб. Юань на максимуме поднимался выше 15,1575 руб., но на момент закрытия торгов опустился до 14,47 руб. Рубль перешел к росту на фоне новости о том, что ЦБ с 28 ноября и до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России.

- Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. На пресс-конференции с президентом Казахстана он заявил, что Россия будет увеличивать поставки газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Путин также сообщил, что первый запуск с космического ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре состоится в 2025 году.

- Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум и достигла 2,3%. Предыдущее минимальное значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и удерживалось в течение четырех месяцев.

- Дефицит специалистов в ВПК в России приблизился к 400 тыс. человек, сообщил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на "правительственном часе".

- Россия лишила аккредитации двух корреспондентов из Германии в ответ на аналогичные действия Берлина.

- Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области. "Проблемы ЖКХ здесь просто безмерны и никто ничего не делает", - сказал Игорь Краснов в ходе личного приема граждан в Челябинске.

- В Благовещенске введен режим ЧС из-за рекордного снегопада.

- Курган утром в среду остался без воды из-за аварии на Арбинских очистных сооружениях. Днем аварийная ситуация была устранена.

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