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Силы ПВО сбили две воздушные цели над акваторией Севастополя

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Над акваторией Севастополя силы ПВО сбили две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев утром в среду в своем телеграм-канале.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны", - написал Развожаев.

Все службы приведены в состояние боевой готовности. Губернатор просит жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности.

Севастополь Михаил Развожаев
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