На подлете к Севастополю сбили два беспилотника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Над акваторией в Севастополе, по предварительным данным, сбиты два беспилотных летательных аппарата, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА. Также по информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", - написал Развожаев.

Ранее в среду губернатор Севастополя сообщал об уничтожении двух воздушных целей над акваторией в районе Северной стороны.