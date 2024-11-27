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На подлете к Севастополю сбили два беспилотника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Над акваторией в Севастополе, по предварительным данным, сбиты два беспилотных летательных аппарата, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА. Также по информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", - написал Развожаев.

Ранее в среду губернатор Севастополя сообщал об уничтожении двух воздушных целей над акваторией в районе Северной стороны.

Михаил Развожаев Севастополь
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