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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте восстановлено после остановки в среду, сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

С момента остановки прошло более трех часов.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 9:15 по Москве. Она действовала до 9:42. Губернатор Севастополя сообщал об уничтожении двух воздушных целей над акваторией в районе Северной стороны, а также пяти беспилотников.

Севастополь
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