Матвиенко призвала обратить внимание на уровень денежного содержания полицейских

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла сомнению высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что денежное содержание полицейских находится на неплохом уровне, указала на дефицит кадров в системе органов правопорядка.

"Если так все замечательно в системе МВД, почему недокомплект уже более 150 тысяч, почему в субъектах Федерации уже до 90 процентов доходит дефицит участковых?" - сказала Матвиенко на заседании Совфеда в среду при обсуждении федерального бюджета на ближайшие три года.

"Если нет в микрорайоне участкового, о каком правопорядке, о какой законности можно говорить?" - отметила она.

Так спикер отреагировала на слова участвовавшего в заседании Силуанова о том, что ситуация с уровнем денежного содержания сотрудников органов внутренних дел лучше, чем у других министерств и ведомств правоохранительной направленности. По его словам, "в целом, уровень денежного содержания на фактическую численность неплохой".

"Средний уровень, если мы возьмем фонд денежного содержания МВД и разделим на фактическую численность, составляет 97,5 тыс. рублей. Это немало, это существенно выше, чем у других правоохранителей, таких, как ФСИН, в Росгвардии, службе судебных приставов и так далее", - сказал министр финансов.

Матвиенко сравнила эти данные со "средней температурой по больнице". По ее мнению, дефицит кадров в системе органов правопорядка возник неслучайно. "Сегодня количество увольняющихся из системы МВД существенно больше, чем принимают на работу. А на работу принимают, к сожалению, всех, кто приходит", - сказала она.

По ее словам, зарплата участкового, например, в Москве ниже, чем зарплата водителя такси или разносчика пиццы. "Так не может быть, это люди с оружием, это люди, которые отвечают за безопасность граждан, на которых огромный груз ответственности", - отметила спикер СФ.

Ситуация критичная, и дело не только в позиции министра внутренних дел, об этом говорят все губернаторы, подчеркнула она.

"Вы правы, что надо смотреть внутренние резервы, но там, по-моему, они закончились. Тогда придется органы внутренних дел закрывать", - сказала Матвиенко.

В качестве одного из возможных вариантов решения проблемы она предложила вернуть регионам право вводить доплаты участковым. "Так называемая реформа системы МВД привела к тому, что субъектам Федерации запрещено доплачивать (участковым - ИФ). Раньше участковому доплачивали зарплату, давали служебную квартиру по месту жительства. Сейчас субъектам Федерации запрещено это делать. И когда эту глупость принимали, мы спрашивали, зачем? Вот, милиция не должна быть зависима от губернаторов. Да в чем она зависима от губернаторов? Губернатор только помогать может", - считает Матвиенко.

"Может быть, давайте вернемся, хотя бы по участковым вернём эти полномочия субъектам Федерации. Уж точно для участковых они это найдут", - полагает спикер СФ.

Она предложила министру совместно с профильными комитетами СФ сделать более глубокий анализ ситуации. "Давайте поглубже погрузимся и вместе тогда найдём резервы, которые есть, либо дадим ответ, что нам делать с участковыми, которые просто исчезают как профессия", - сказала она.

Силуанов поддержал эту идею и предложил провести в СФ слушания по теме.