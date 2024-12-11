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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Матвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за отсутствие должной стратегии развития "Почты России", из-за чего накопились долги и семитысячная нехватка сотрудников. Она заявила об этом на заседании палаты, обращаясь к главе ведомства Максуту Шадаеву.

"Совет Федерации как палата регионов, исходя из обращений к нам субъектов Федерации, поднимал перед правительством, перед вами один ключевой вопрос: коллеги, разберитесь, пожалуйста, в финансово-экономической модели "Почты России" и выработайте ее стратегию с тем, чтобы она нормально функционировала и выполняла возложенные на нее обязательства. Неоднократно тема поднималась, обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше нетерпимая", - сказала спикер.

Она считает, что министру следует настойчивее действовать в решении проблем "Почты России", и пока ему не удалось "убедить правительство, продвинуть эту тему". По ее мнению, новый руководитель "Почты России" старается исправить ситуацию, но у него возможности ограничены.

"Главное качество любого руководителя, Максут Игоревич, - уметь принимать решения. Не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. Уметь принимать решения. К сожалению, вы, как министр, отвечающий за "Почту", такого решения не приняли", - заявила Матвиенко.

Она напомнила, что уже пять лет в "Почте России" происходит кадровая чехарда, а кроме этого есть крупные долги, которые "висят на "Почте России" и требуют еще больших расходов на обслуживание". "Более семи тысяч дефицит кадров в почтовых отделениях, более двух тысяч почтальонов не хватает. А нагрузка возросла в почтовых отделениях", - сказала спикер.

Она спросила Шадаева, в какие сроки будут приняты решения, которые стабилизируют работу "Почты России".

"Я считаю, что правительством все необходимые решения приняты. Они связаны с созданием для "Почты России" ряда эксклюзивных преимуществ монопольного свойства, которые будут обеспечены через внесение ряда законопроектов, которые мы, как правительство, внесем, и обещаем принять до конца весенней сессии", - отреагировал министр.

На это Матвиенко заметила, что "ответ слабенький". Она пообещала, что сенаторы снова будут серьезно разговаривать с правительством на эту тему.

Валентина Матвиенко Минцифры Совет Федерации правительство Максут Шадаев Почта России
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