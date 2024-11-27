ФАС намерена оштрафовать Росморпорт за высокие тарифы в порту Магадана

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Магаданской области признал законным решение регионального УФАС, в котором антимонопольная служба зафиксировала злоупотребление ФГУП "Росморпорт" доминирующим положением в морском порту Магадан в части установления высоких лоцманских сборов.

Магаданское управление ФАС в январе 2024 года признало "Росморпорт" нарушившим антимонопольное законодательство. Заявителем по делу выступило ООО "Колыманефтепродукт". По мнению ведомства, "Росморпорт" установил высокие ставки лоцманского сбора в порту, причем наращивал их быстрыми темпами. Рассматривался период с 2020 года до октября 2023 года.

Размер ставок за операцию за этот период вырос в 1,7 раза, а за милю - в 1,8 раза. Это привело к резкому росту доходности. При этом состав продавцов и покупателей в морпорту за рассматриваемый период не изменился.

"Таким образом, установленные и применяемые ФГУП "Росморпорт" в морском порту Магадан (...) размеры ставок лоцманского сбора для каботажных судов являлись монопольно высокими, что является нарушением пункта 1 ч. 1 с. 10 закона о защите конкуренции", - сообщает УФАС.

"Росморпорт" не согласился с этим решением антимонопольного ведомства и обратился в суд.

В 2017 году ФАС отменила ценовое регулирование на рынке лоцманских услуг. "Росморпорт" утверждает, что с 2008 по 2017 годы ставки были установлены на заведомо убыточном уровне, индексировались на величину значительно меньшую, чем уровень инфляции (за 2008-2017 годы суммарная индексация ставок составила 66,7%, а уровень накопленной инфляции - 93,6%). Накопленный убыток за этот период в порту Магадана составил 24,7 млн рублей, что "создало объективные предпосылки для восстановления выпадающих доходов в последующих периодах после отмены регулирования цен на рынке лоцманских услуг", считает ФГУП.

Антимонопольный орган сообщил, что приведенные данные не имеют отношения к рассмотрению дела. Он также подчеркнул, что "убыточность лоцманских услуг в период государственного регулирования является прямым следствием действий ФГУП "Росморпорт", выразившихся в предоставлении недостаточного обоснования всех понесенных затрат и размера прибыли, необходимой для безубыточной реализации услуг".

Ввиду отсутствия железнодорожного и регулярного автомобильного сообщения с иными регионами, грузовое снабжение Магаданской области в значительной части осуществляется за счет морских перевозок. В результате значительное увеличение лоцманского сбора влечет за собой удорожание общей стоимости морских грузовых перевозок в Магаданскую область и обратно, что отражается на конечной стоимости товаров и приводит к "возникновению неблагоприятных экономических последствий для участников соответствующего и смежных рынков".

УФАС выдало "Росморпорту" предписание об установлении экономически обоснованных тарифов. За нарушение антимонопольного законодательства "Росморпорт" будет привлечен к административной ответственности с наложением оборотного штрафа, который будет рассчитан позднее.

Морской порт Магадан расположен в северной части Охотского моря в Тауйской губе и включает в себя участки морского порта в бухте Нагаева и в бухте Веселая. Морской порт принимает суда под обработку длиной до 200 метров и осадкой до 11 метров. Период навигации в порту - круглогодичный. По данным ФГБУ "АМП Охотского моря и Татарского пролива", в порту имеется 13 причалов, из которых 3 для нефтепродуктов, 2 для контейнеров, и 8 для других грузов. Общий грузооборот морского порта Магадан в 2023 году составил 1,65 млн тонн.