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ФАС оштрафовала "Росморпорт" за высокие сборы в порту Магадана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Суды трех инстанций поддержали решение управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области признать ФГУП "Росморпорт" злоупотребившим доминирующим положением в морском порту Магадан в части установления высоких лоцманских сборов, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

В РоссииФАС намерена оштрафовать Росморпорт за высокие тарифы в порту МагаданаЧитать подробнее

"Росморпорт" привлечен к административной ответственности с наложением оборотного штрафа в размере более 700 тысяч рублей.

"Росморпорт" подал в Арбитражный суд Магаданской области новый иск - теперь об отмене постановления о наложении штрафа.

Магаданское управление ФАС в январе 2024 года признало "Росморпорт" нарушившим антимонопольное законодательство. По мнению ведомства, "Росморпорт" установил высокие ставки лоцманского сбора в порту, причем наращивал их быстрыми темпами. Рассматривался период с 2020 года до октября 2023 года. Так, размер ставок за операцию за этот период вырос в 1,7 раза, а за милю - в 1,8 раза. Это привело к резкому росту доходности. При этом состав продавцов и покупателей в морпорту за рассматриваемый период не изменился. "Росморпорт" намеревался оспорить решение УФАС в суде.

Морской порт Магадан расположен в северной части Охотского моря в Тауйской губе и включает в себя участки морского порта в бухте Нагаева и в бухте Веселая. Морской порт принимает суда под обработку длиной до 200 метров и осадкой до 11 метров. Период навигации в порту - круглогодичный. По данным ФГБУ "АМП Охотского моря и Татарского пролива", в порту имеется 13 причалов, из которых 3 для нефтепродуктов, 2 для контейнеров и 8 для других грузов. Общий грузооборот морского порта Магадан в 2023 году составил 1,65 млн тонн.

Росморпорт Магадан ФАС Охотское море
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