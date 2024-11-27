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Объем финансирования колледжей в РФ вырос на 22,7% за три года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Объем средств, затраченных на средние профессиональные учреждения, увеличился на 22,7% за три года; совокупный бюджет на среднее профессиональное образование в прошлом году достиг 500 млрд рублей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Целенаправленно занимаемся вопросом недофинансированности системы СПО - это очень острый вопрос. За последние три года общий объем средств вырос на 22,7% - это 83,5 млрд рублей. В прошлом году составил почти 500 млрд рублей", - сказал Кравцов в среду во время правительственного часа в Госдуме.

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что 500 млрд - совокупный бюджет на систему СПО.

Он отметил, что за этот же период на закупку предприятиями оборудования для колледжей было вложено 6 млрд рублей и более 30 млрд рублей из федерального бюджета. "Это позволило обновить 400 колледжей. Наша задача довести до 1 тыс. колледжей в рамках реализации проекта "Профессионалитет", - сказал министр.

Кравцов также сообщил, что возможно в будущем перевести на бесплатную форму обучение по рабочим специальностям в колледжах.

Сергей Кравцов
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