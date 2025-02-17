Поиск

В Госдуме предложили ввести всероссийскую систему распределения выпускников

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Члены рабочей группы по среднему профессиональному образованию (СПО) представили более 70 предложений по улучшению системы и повышению качества подготовки специалистов, одно из них - введение общероссийской системы распределения, сообщила в Telegram вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

"Одно из предложений - стимулировать выпускников трудоустраиваться в тех субъектах, где они получили диплом СПО", - написала она.

Она отметила, что, как ожидается, "введение единой общероссийской системы распределения выпускников с обязательной отработкой на местных предприятиях может стать ключом" к решению проблемы по устройству молодых специалистов на работу в регионах, где наиболее остро ощущается кадровый голод.

Вместе с тем, для программ подготовки среднего медицинского персонала "предлагается объединить государственную итоговую аттестацию с первичной специализированной аккредитацией", что упростит процесс допуска выпускников к работе и повысит их конкурентоспособность на рынке труда, написала Абрамченко.

По ее словам, эти предложения - только начало пути к преобразованиям в системе СПО. "Каждый шаг приближает нас к обществу, где квалифицированный труд ценится превыше всего. Важно продолжать работу над внедрением этих инициатив для устойчивого развития наших регионов и всей страны", - считает она.

Виктория Абрамченко Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине в ходе переговоров

Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине

Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине

Президент Сербии подтвердил намерение присутствовать на мероприятиях 9 мая в Москве

Президент Сербии подтвердил намерение присутствовать на мероприятиях 9 мая в Москве
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули контроль над населенным пунктом Свердликово в Курской области

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

На переговоры с США в Эр-Рияд поедут Лавров и Ушаков

Глава РФПИ Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США

Глава РФПИ Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США

У советника губернатора Ростовской области Гончарова прошли обыски

КТК ограничил прокачку нефти после атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5872 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });