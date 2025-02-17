В Госдуме предложили ввести всероссийскую систему распределения выпускников

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Члены рабочей группы по среднему профессиональному образованию (СПО) представили более 70 предложений по улучшению системы и повышению качества подготовки специалистов, одно из них - введение общероссийской системы распределения, сообщила в Telegram вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

"Одно из предложений - стимулировать выпускников трудоустраиваться в тех субъектах, где они получили диплом СПО", - написала она.

Она отметила, что, как ожидается, "введение единой общероссийской системы распределения выпускников с обязательной отработкой на местных предприятиях может стать ключом" к решению проблемы по устройству молодых специалистов на работу в регионах, где наиболее остро ощущается кадровый голод.

Вместе с тем, для программ подготовки среднего медицинского персонала "предлагается объединить государственную итоговую аттестацию с первичной специализированной аккредитацией", что упростит процесс допуска выпускников к работе и повысит их конкурентоспособность на рынке труда, написала Абрамченко.

По ее словам, эти предложения - только начало пути к преобразованиям в системе СПО. "Каждый шаг приближает нас к обществу, где квалифицированный труд ценится превыше всего. Важно продолжать работу над внедрением этих инициатив для устойчивого развития наших регионов и всей страны", - считает она.