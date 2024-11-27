В РСПП попросили вернуть меры господдержки в условиях высокой ставки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей считает целесообразным с учетом текущей ситуации в экономике и высокой ключевой ставки вернуть часть мер господдержки, применявшихся в 2022 году и другие кризисные годы и затем отмененных.

Как заявил президент РСПП Александр Шохин на пленарной сессии форума "Российский промышленник", эти меры могли бы быть включены в закон "О промышленной политике" и запускаться автоматически при определенных экономических условиях.

При этом и бизнес, и регуляторы, участвовавшие в дискуссии на форуме, отметили, что при текущей денежно-кредитной политике меры господдержки скорее направлены на латание дыр в отраслях, чем на развитие промышленности.

"О чем мы предлагаем подумать, и сегодня в ходе дискуссии, может быть обсудить дополнительно, - это сохранение или возобновление на новой основе ряда подтвердивших свою эффективность антикризисных мер. Вы знаете, что многие антикризисные меры закончили свой срок жизни, от многих отказываемся мы, некоторые продлеваются, но тем не менее, сейчас в условиях высоких ставок, высоких не только ставок, но и динамики негативной курса рубля, мы, безусловно, должны посмотреть, как использовать те наработки, которые были сделаны в предшествующие, в том числе кризисные, годы - 2022 год или 2020 год и так далее", - сказал Шохин.

Он предложил "не изобретая велосипеда, посмотреть, как эти наиболее востребованные меры можно было бы сейчас использовать в части поддержки инвестиций, оборотного кредитования, мер по облегчению бремени обслуживания старых кредитов и так далее".

"Я думаю, что вообще, наверно, было бы правильно и может быть инкорпорировать этот закон "О промышленной политике" некий механизм автоматического включения мер поддержки, которые при определенных обстоятельствах должны без особых дискуссий включаться", - добавил глава РСПП.

В качестве примера меры, которую целесообразно вернуть в автоматическом режиме, Шохин упомянул предоставление компаниям переходного периода для выплаты процентов по рублевым кредитам с плавающей ставкой (регулировалась 71-м федеральным законом от марта 2022 года и распространялась на кредиты, привлеченные до конца февраля 2022 года). Также автоматическими, по его словам, можно было бы сделать меры поддержки экспортеров и ряд других.

Ранее представители бизнеса, в частности, из автопрома, активно выступали за возобновление меры поддержки системообразующих предприятий через субсидирование части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных для пополнения оборотных средств.

Позитивный эффект от мер господдержки отметил присутствовавший на форуме председатель совета директоров "Северстали", глава комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО Алексей Мордашов, одновременно подчеркнув, что этот эффект практически полностью нивелируется текущей жесткой ДКП.

"Наши коллеги, прежде всего из Минпромторга и Минэкономразвития, совершенно искренне, как мне кажется, стараются компенсировать проблемы, порожденные денежно-кредитной политикой сегодняшней. Компенсировать своими действиями, поддерживая отдельные отрасли, отдельные предприятия. В общем, мы понимаем необходимость такой поддержки для простого их выживания и для обеспечения наших программ суверенитета и наших национальных проектов. Лично я, мне кажется, понимаю, почему это происходит. Спасибо им, и (они - ИФ) молодцы. Но, с другой стороны, если мы будем делать на это ставку, рассчитывая, что всеми нашими субсидиями, фондами развития промышленности и так далее и так далее, мы удержим эти наши важные программы при том, что существующие макроэкономические параметры будут этому препятствовать, ну это, боюсь, а - недостаточно эффективно, и б - одно другое не заменит", - сказал он.

С такой позицией согласился первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Я с оценкой согласен. С точки зрения операционного мониторинга того, что с предприятиями происходит, мы наверное видим с наименьшей задержкой, что происходит с их инвестиционным программами, что происходит с финансовым состоянием предприятий... И конечно нацпроекты, субсидии и так далее - это все хорошо, но это латание одеяла. Это лоскутное одеяло просто какое-то получается. Мы делаем, что можем, но системно ДКП очень тяжелая. Я поддерживаю, что нужна дискуссия", - сказал он.