Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Повышенная ключевая ставка ЦБ привела к тому, что бизнес сейчас тратит "в разы" больше на обслуживание ранее привлеченных кредитов, что ограничивает возможности для инвестиций, в том числе в социальную сферу, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на конференции "Технологии добра".

"Конечно, лучше было, если бы ставка ключевая не повышалась, налоги не повышались, и тогда у крупных - не только крупных, но и средних, - компаний было больше ресурсов, которые бы они могли направлять на социальные благотворительные проекты и так далее. Нынешняя ситуация достаточно сложная, безусловно. Мы сейчас видим, что в разы увеличились расходы компаний на обслуживание ранее привлеченных кредитов. И, безусловно, перспективы здесь не очень радужные", - сказал он, отметив, что, тем не менее, бизнес продолжает исходя из доступных ресурсов финансировать социальные проекты.

Ранее на этой неделе Шохин на форуме "Российский промышленник" предложил правительству на фоне высокого "ключа" (сейчас составляет 21%) проанализировать возможность возобновления некоторых мер поддержки, применявшихся в 2022 году и ранее, например - предоставление послаблений при выплате процентов по кредитам с плавающей ставкой.

29 ноября глава РСПП также высказал мнение, что расходы компаний на благотворительность и социальную сферу справедливо было бы включить в перечень инвестиций, учитываемых при предоставлении федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).

"Хорошо было бы, хотя это не главный стимул, но все-таки социальные расходы компании приравнивать к тем инвестициям, по которым дается федеральный инвестиционный налоговый вычет. Нам пока правительство, Минфин прежде всего, в этом убедить не удалось, но это было бы правильно", - заявил он.

Правительство утвердило постановление о параметрах федерального налогового вычета, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Размер составит 3% от платежа по налогу на прибыль при условии, что средства инвестированы в развитие производства. Право на инвестиционный налоговый вычет имеют предприятия и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также компании, работающие в сфере обрабатывающих производств, за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Кроме того, инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, предприятия общественного питания, гостиницы, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, а также организации и компании, ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Объем средств, предусмотренный Минфином в федеральном бюджете на 2025 год для финансирования федерального инвестиционного налогового вычета, составляет 150 млрд рублей.