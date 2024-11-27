Поиск

СКР сообщил об обстоятельствах убийства школьницы в Красноярском крае

Обвиняемый по делу - скотник АО "Андроновский", где отец погибшей был управляющим фермы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Ужурском районе Красноярского края также совершил половое преступление в отношении девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"Подозреваемый стал угрожать девушке ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю и стала сопротивляться. Мужчина схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание, после этого мужчина совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней).

В отношении него также было возбуждено уголовное дело по п.п. "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления).

Сообщается, что подозреваемый работал скотником в АО "Андроновский", где отец погибшей девушки был управляющим фермы. Как отмечается, между мужчинами регулярно происходили конфликты.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, из неприязненных отношений с отцом девушки решил отомстить и забить его скот. 23 ноября он взял нож, березовое полено и направился к постройке с животными, где встретил девушку.

Следствие предполагает, что между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой фигурант ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове, в результате чего она потеряла сознание, а мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушел.

Фигурант задержан, в ходе допроса признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Первоначально по факту гибели девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сообщалось, что тело 17-летней девушки нашли в загоне для скота со следами укусов домашних животных, предположительно, свиней.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Авария на ЛЭП оставила Энергодар без электричества

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

Путин прибыл в Казахстан

Вода начала поступать в Курган после ликвидации аварии

Глава Минтруда оценил в 2,4 млн человек потребность рынка труда в стране

В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тыс. человек

В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тыс. человек

Российские военные сообщили о 25 дронах, сбитых над Черным морем и Крымом

Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения Запорожской области

Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения Запорожской области

Совфед одобрил законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });