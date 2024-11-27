СКР сообщил об обстоятельствах убийства школьницы в Красноярском крае

Обвиняемый по делу - скотник АО "Андроновский", где отец погибшей был управляющим фермы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в жестоком убийстве школьницы в Ужурском районе Красноярского края также совершил половое преступление в отношении девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"Подозреваемый стал угрожать девушке ножом, между ними завязалась борьба, девушка упала на землю и стала сопротивляться. Мужчина схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание, после этого мужчина совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней).

В отношении него также было возбуждено уголовное дело по п.п. "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления).

Сообщается, что подозреваемый работал скотником в АО "Андроновский", где отец погибшей девушки был управляющим фермы. Как отмечается, между мужчинами регулярно происходили конфликты.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, из неприязненных отношений с отцом девушки решил отомстить и забить его скот. 23 ноября он взял нож, березовое полено и направился к постройке с животными, где встретил девушку.

Следствие предполагает, что между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой фигурант ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове, в результате чего она потеряла сознание, а мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушел.

Фигурант задержан, в ходе допроса признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Первоначально по факту гибели девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сообщалось, что тело 17-летней девушки нашли в загоне для скота со следами укусов домашних животных, предположительно, свиней.