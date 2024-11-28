Арестован подозреваемый в убийстве красноярской школьницы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ужурский районный суд в четверг арестовал подозреваемого в убийстве школьницы и надругательстве над ней в деревне Ушанка в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следствие ходатайствовало об аресте, полагая, что мужчина может скрыться, воздействовать на свидетелей, а также совершить иные преступления.

Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления (п.п. "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Как сообщалось, 23 ноября тело 17-летней девушки нашли в загоне для скота со следами укусов свиней в деревне Ушанка Ужурского района. Первоначально по факту гибели девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Однако позже следователи заподозрили в причастности к гибели школьницы соседа.

По версии следствия, мужчина схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове, из-за чего девушка потеряла сознание, а подозреваемый совершил в отношении нее "иные действия сексуального характера."

Понимая, что на девушку могут напасть свиньи, фигурант оставил тело в постройке и ушел.

Следствие предполагает, что подозреваемый пришел в постройку с ножом, чтобы из неприязни забить соседский скот, но встретил там дочь хозяев.

Фигурант свою вину признал.