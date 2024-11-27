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Москва ждет от Израиля и "Хезболлы" реально действующего соглашения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Москве позитивно оценивают договоренности Израиля и ливанского движения "Хезболла" о прекращении огня, при этом выступают за комплексное международно-правовое решение для устойчивой стабилизации ситуации в регионе, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Действительно, мы позитивно смотрим на любые соглашения - потенциальные или заключенные, которые позволили бы остановить маховик насилия, прекратить кровопролитие в Ливане, предотвратить дальнейшее увеличение, расширение боевых действий", - сказала она и добавила, что эти соглашения "должны быть реально действующими".

"И мы уверены, что для устойчивой военно-политической стабилизации и в этой стране, и в регионе в целом требуется справедливое, комплексное решение, которое обеспечивало бы баланс интересов, равную безопасность всех вовлеченных в конфликт сторон. Неоднократно говорили, что все это должно вырабатываться на международно-правовой основе с учетом принятых ранее решений соответствующих органов, прежде всего ооновских", - заявила Захарова.

Она отметила, что "несмотря на прилагаемые международным сообществом усилия, обстановка в зоне палестино-израильского конфликта и других затронутых кризисом частях Ближнего Востока, увы, на данном этапе продолжает деградировать".

Израильские военные и боевики "Хезболлы" договорились о прекращении огня и с 4:00 утра среды (05:00 по Москве) остановили боевые действия.

Израиль Ливан МИД Мария Захарова Хезболла
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