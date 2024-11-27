Договоренность о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступила в силу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" в среду в 4:00 по местному времени (5:00 по Москве) прекратили боевые действия.

Израиль и Ливан во вторник приняли поддержанное США предложение о прекращении 13-месячного пограничного конфликта, который в сентябре перерос в полномасштабную войну.

О достижении договоренности о прекращении огня ранее объявил президент США Джо Байден.

"Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Условия соглашения

Байден сообщил, что договоренности предусматривают, в частности, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а боевики "Хезболлы" отступят примерно на 40 километров от израильско-ливанской границы.

Израиль в течение ближайших 60 дней должен поэтапно вывести войска из Ливана, что позволит мирным жителям из обеих стран безопасно вернуться по домам.

В соответствии с условиями соглашения, Ливан с миротворческими силами ООН будет осуществлять более строгий контроль за передвижениями "Хезболлы" к югу от реки Литани, чтобы не допустить перегруппировки ее сил.

По словам Байдена, США при полной поддержке союзников обязались сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение этих договоренностей. В то же время, отметил президент, американские войска не будут размещены в южном Ливане.

Он подчеркнул, что "если "Хезболла" или кто-либо другой нарушит соглашение и будет представлять прямую угрозу Израилю, то Израиль сохраняет за собой право на самооборону в соответствии с международным правом".

Израиль и Ливан согласились на условия перемирия

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности, по сообщениям израильских СМИ, во вторник одобрил план перемирия с "Хезболлой".

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, и если "Хезболла" вновь попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то Израиль будет предпринимать ответные действия.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати выразил благодарность Байдену за посреднические усилия в переговорах о прекращении огня.

"У меня был телефонный разговор с президентом Джо Байденом, в ходе которого мы обсудили текущую ситуацию, и я поблагодарил его за американскую поддержку Ливана и усилия спецпосланника господина (Амоса - ИФ) Хохштейна, и мы приветствовали решение о прекращении огня в Ливане, которое стало возможным при посредничестве США и Франции", - написал Микати на своей странице в соцсети Х.

"Хезболла" изучает израильскую позицию

В движении "Хезболла" заявили, что намерены внимательно изучить израильскую позицию по прекращению огня, сообщили арабские СМИ.

"Мы должны изучить пункты, на которые согласился Нетаньяху, до того, как завтра (в среду - ИФ) власти Ливана подпишут документ", - сказал высокопоставленный член "Хезболлы" Махмуд Камати.

По его словам, такая проверка необходима, чтобы убедиться, что израильская сторона не пытается обмануть "Хезболлу".

"Мы, конечно, хотим завершения израильской агрессии. Но не ценой суверенитета нашей страны", - добавил Камати.

В мире приветствуют прекращение огня

Сообщения о прекращении огня между Израилем и Ливаном были с одобрением встречены в мире.

ООН поддерживает соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла", заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны полностью уважать и оперативно выполнять все свои обязательства, взятые в рамках этого соглашения", - говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш надеется, что "соглашение сможет положить конец насилию, разрушениям и страданиям, которые испытывают народы Израиля и Ливана".

С поддержкой соглашения о прекращении огня также выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Мы надеемся, что соглашение о прекращении огня будет введено немедленно и приведет к установлению прочного мира в Ливане, а также к принятию срочных мер по установлению мира в Газе и во всем регионе", - заявил глава ВОЗ в соцсети X.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что соглашение о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла" облегчит положение мирных жителей с обеих сторон.

"Объявленное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" - очень обнадеживающая новость. В первую очередь для ливанского и израильского населения, пострадавшего от боевых действий", - написала глава ЕК в социальной сети X в ночь на среду.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь завил, что "сейчас крайне важно, чтобы прекращение огня сохранялось с целью гарантировать безопасность граждан Ливана и Израиля, а также возвращение внутренне перемещенных лиц".

Британский премьер Кир Стармер высоко оценил "давно назревшее" прекращение боевых действий и призвал к тому, чтобы перемирие "превратилось в прочное политическое решение в Ливане".

Соглашение поддержал также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Прекращение боевых действий поможет создать условия для дальнейшей деэскалации напряженности, стабилизации израильско-ливанской границы, полного восстановления суверенитета, территориальной целостности и стабильности Ливана, обезопасит Израиль от угрозы со стороны "Хезболлы", - заявил он.