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Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет увеличивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С прошлого года газ из России прокачивается через территорию Казахстана в соседний Узбекистан. И такие поставки мы будем наращивать", - сказал Путин на пресс-конференции с президентом Казахстана.

Президент РФ отметил, что "российско-казахстанское сотрудничество в области энергетики развивается планомерно".

"Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море проходит основной объем казахстанской нефти, экспортируемой на внешние рынки. В свою очередь российская нефть с территории Казахстана направляется в Китай. При этом наша страна импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии. На повестке дня - строительство в Казахстане двух новых теплоэлектростанций. "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям", - напомнил Путин.

Казахстан Узбекистан Владимир Путин
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