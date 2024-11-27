В Кремле довольны прекращением огня между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют заключение соглашения между Израилем и Ливаном, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Москве относятся позитивно (к заключению соглашения - ИФ). Прекращение огня - это всегда важно. Сейчас важно, чтобы имплементация этого соглашения соответствовала тем договоренностям, которые были достигнуты. Какие-то детали были озвучены", - сказал он.

"Важно, чтобы вооруженные силы Ливана сейчас заняли те районы, которые им предписано занять, и чтобы израильские военные начали поэтапный вывод", - добавил он.

"Но главное, что перестанут гибнуть мирные люди, это очень хорошо", - подчеркнул Песков.