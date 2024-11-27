Поиск

Президент Казахстана нанесет госвизит в Россию в 2025 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев в 2025 году посетит Россию с государственным визитом. Об этом говорится в совместном заявлении Токаева и президента России Владимира Путина, которое они приняли после переговоров в Астане.

"Президент Российской Федерации В.В.Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил Президента Республики Казахстан К.-Ж.Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году", - говорится в документе.

Президент Казахстана с благодарностью принял приглашение.

"Сроки визита будут согласовываться дополнительно", - отмечается в заявлении.

Путин и Токаев выразили намерение "продолжать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в доверительном, союзническом русле и укреплять внешнеполитическое взаимодействие для обеспечения совместного прогресса в период стремительных и глубоких изменений, происходящих в мире".

Казахстан Владимир Путин Косым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 27 ноября

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Рубль подорожал на новости о решении ЦБ ограничить покупку валюты

В аэропортах Москвы и Оренбургской области начнется эксперимент по регистрации иностранцев

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Авария на ЛЭП оставила Энергодар без электричества

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });