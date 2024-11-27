Президент Казахстана нанесет госвизит в Россию в 2025 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев в 2025 году посетит Россию с государственным визитом. Об этом говорится в совместном заявлении Токаева и президента России Владимира Путина, которое они приняли после переговоров в Астане.

"Президент Российской Федерации В.В.Путин выразил признательность за теплое гостеприимство и пригласил Президента Республики Казахстан К.-Ж.Токаева посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в 2025 году", - говорится в документе.

Президент Казахстана с благодарностью принял приглашение.

"Сроки визита будут согласовываться дополнительно", - отмечается в заявлении.

Путин и Токаев выразили намерение "продолжать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в доверительном, союзническом русле и укреплять внешнеполитическое взаимодействие для обеспечения совместного прогресса в период стремительных и глубоких изменений, происходящих в мире".