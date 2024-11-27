Путин прибыл в Казахстан

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.

В ходе визита пройдут переговоры Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, будет подписан ряд двусторонних документов.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России - в СНГ и БРИКС.