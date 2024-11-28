25 украинских беспилотников уничтожены за ночь над четырьмя регионами РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в ночь на четверг уничтожили 25 дронов ВСУ над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Брянской области, три - над территорией Республики Крым и два - над Ростовской областью", - говорится в сообщении.

В Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотника во двор частного домовладения пострадала женщина, ей была оказана медицинская помощь.